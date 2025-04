Pulseira electrónica para suspeito de violência sobre a companheira

Um homem de 43 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) no concelho de Benavente por suspeitas de violência doméstica contra a sua companheira, de 36 anos. A detenção ocorreu a 28 de Março e foi levada a cabo pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR.

De acordo com a força de segurança, o suspeito exercia violência psicológica, física e sexual sobre a vítima. Após a detenção, o homem foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foram impostas medidas de coacção. Entre as restrições decretadas, está a proibição de qualquer contacto com a vítima, seja directo ou indirecto, assim como a interdição de aproximação à sua residência, local de trabalho e outros espaços que frequente, num raio de 500 metros. Para garantir o cumprimento desta determinação, o arguido fica sujeito a vigilância electrónica através de uma pulseira.