Santarém vai continuar aposta na arborização e criação de novos espaços verdes

O município de Santarém assinalou o Dia Mundial da Árvore com o reforço da aposta no incremento da arborização e o desenvolvimento da estrutura arbórea, para além da dinamização de acções de sensibilização para demonstrar a importância das árvores na garantia da qualidade de vida das pessoas. João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, lembra que “a árvore assume um lugar de relevo na paisagem urbana, já que confere benefícios de grande valor paisagístico, ambiental, social e cultural, fomentando o incremento da qualidade de vida e promovendo o bem-estar da população”.

O reforço da aposta na expansão das estruturas arbóreas é uma prioridade para o município, que tem em curso vários projectos para cumprir as metas do aumento do número de espaços verdes. Entre as várias medidas destacam-se o projecto de “Arborização da Envolvente à Praça de Touros Celestino Graça”. Segundo a autarquia, só em 2025 foram plantadas, além das que constam na requalificação do Campo Infante da Câmara, 65 árvores na gestão da estrutura arbórea da cidade e 143 no âmbito da empreitada de rearborização.