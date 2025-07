Santarém despediu-se de um filho ilustre

Santarém despediu-se na segunda-feira, 3 de Agosto, de um filho ilustre. As cerimónias fúnebres do Historiador Joaquim Veríssimo Serrão, falecido a 31 de Julho com 95 anos, decorreram na Igreja da Piedade, onde foi baptizado há mais de nove décadas. O cortejo fúnebre rumo ao cemitério dos Capuchos não foi exactamente como o académico tinha idealizado e partilhado em entrevista a O MIRANTE, em 1998, com passagem silenciosa pela Rua de São Nicolau. A urna, coberta com a bandeira da Academia Portuguesa de História, foi transportada num carro funerário até ao cemitério, mas contornando o centro histórico da cidade que tanto amou e estudou. No enterro só estiveram os familiares mais próximos. “Quero despedir-me de Santarém, silenciosamente e pela Rua de São Nicolau, sem qualquer tipo de manifestações”, dizia Joaquim Veríssimo Serrão nessa entrevista há 22 anos. Na missa, na Igreja da Piedade, celebrada pelo bispo de Santarém, D. José Traquina, coadjuvado pelo padre Joaquim Ganhão, participaram algumas dezenas de pessoas, entre elas o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e a vice-presidente da autarquia, Inês Barroso.

Texto publicado no dia 06 de Agosto de 2020