À descoberta de novos autores na Biblioteca de Alenquer

A Biblioteca Municipal de Alenquer é o ponto de partida do ciclo “Mundo dos Livros”, uma iniciativa que pretende despertar o prazer pela leitura e promover o contacto com autores e histórias de outros mundos. Ao longo de oito sessões, os participantes terão oportunidade de descobrir novas obras, trocar impressões e debater diferentes perspectivas sobre os autores seleccionados. No final de cada encontro, a obra lida será discutida, estimulando-se o diálogo e a partilha de experiências literárias num ambiente descontraído e de convívio salutar.

As próximas sessões estão agendadas para os dias 26 de Novembro, 28 de Janeiro, 25 de Fevereiro, 25 de Março, 29 de Abril, 27 de Maio e 24 de Junho de 2026, sempre entre as 15h30 e as 16h30. A participação é gratuita.