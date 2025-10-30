uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-30
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.30 1ª página Cultura e Lazer À descoberta de novos autores na Bi ...

À descoberta de novos autores na Biblioteca de Alenquer 

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Biblioteca Municipal de Alenquer é o ponto de partida do ciclo “Mundo dos Livros”, uma iniciativa que pretende despertar o prazer pela leitura e promover o contacto com autores e histórias de outros mundos. Ao longo de oito sessões, os participantes terão oportunidade de descobrir novas obras, trocar impressões e debater diferentes perspectivas sobre os autores seleccionados. No final de cada encontro, a obra lida será discutida, estimulando-se o diálogo e a partilha de experiências literárias num ambiente descontraído e de convívio salutar.
As próximas sessões estão agendadas para os dias 26 de Novembro, 28 de Janeiro, 25 de Fevereiro, 25 de Março, 29 de Abril, 27 de Maio e 24 de Junho de 2026, sempre entre as 15h30 e as 16h30. A participação é gratuita.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...