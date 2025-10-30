uma parceria com o Jornal Expresso

Alenquer revive a história das Invasões Francesas com roteiro guiado 

A história das Invasões Napoleónicas volta a ser contada nas ruas de Alenquer através da Rota das Invasões Francesas, um percurso guiado pelos locais por onde as tropas francesas passaram durante o início do século XIX. O ponto de encontro está marcado para o Centro de Interpretação do Pintar e Cantar dos Reis, no Jardim Vaz Monteiro, de onde partirá a caminhada pelas 10h00 de sábado, 1 de Novembro.
O roteiro inclui paragens no Museu do Vinho, Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição, Igreja do Espírito Santo e Capela de São Sebastião, oferecendo aos participantes uma viagem pela história e pelo património do concelho. A iniciativa, de participação gratuita, mas com inscrição obrigatória, pretende aproximar a comunidade do seu passado histórico e valorizar os espaços que testemunharam a presença das tropas francesas na região.

