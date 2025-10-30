uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-30
Edição de 2025.10.30 1ª página Cultura e Lazer Escuteiros de Alhandra promovem noi ...

Escuteiros de Alhandra promovem noite de fados

Os Escuteiros de Alhandra promovem a 8 de Novembro, às 19h00, uma noite de fados com as receitas a reverter para o agrupamento. O espectáculo acontece nas instalações da Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Alhandra (CURPIFA). Do cartaz constam fadistas convidados e os músicos Luís Manuel (guitarra portuguesa) e Jacinto Carminho (viola). A entrada custa 15 euros e inclui caldo verde, pão, chouriço, vinho e sobremesa.

