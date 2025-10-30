uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-30
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.30 1ª página Cultura e Lazer Grupo de Modelismo Ferroviário de A ...

Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca celebra 10 anos com exposição

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca (GMFA) celebra este ano o seu 10º aniversário e vai assinalar a efeméride com a realização de mais uma Locomodels Expo, encontro de modelismo ferroviário da região. O evento tem lugar nos dias 22 e 23 de Novembro, um sábado e domingo, no Pavilhão do Futebol Clube de Alverca. A história do GMFA remonta a 2015, ano em que o grupo foi formado na sequência da primeira exposição Locomodels Expo, realizada também em Alverca. Desde então, a associação tem-se dedicado à promoção do modelismo ferroviário, reunindo entusiastas, colecionadores e famílias em torno da paixão pelos comboios em miniatura, como O MIRANTE já dera nota. A entrada é livre.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...