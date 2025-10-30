Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca celebra 10 anos com exposição

O Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca (GMFA) celebra este ano o seu 10º aniversário e vai assinalar a efeméride com a realização de mais uma Locomodels Expo, encontro de modelismo ferroviário da região. O evento tem lugar nos dias 22 e 23 de Novembro, um sábado e domingo, no Pavilhão do Futebol Clube de Alverca. A história do GMFA remonta a 2015, ano em que o grupo foi formado na sequência da primeira exposição Locomodels Expo, realizada também em Alverca. Desde então, a associação tem-se dedicado à promoção do modelismo ferroviário, reunindo entusiastas, colecionadores e famílias em torno da paixão pelos comboios em miniatura, como O MIRANTE já dera nota. A entrada é livre.