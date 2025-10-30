“Os Transparentes” de Ondjaki em cena no Teatro Estúdio Ildefonso Valério de Alverca

A companhia Cegada promete transportar o universo literário de Ondjaki para o teatro, dando corpo às personagens e atmosferas que fazem de Luanda uma cidade viva feita de vozes e cheiros.

O romance Os Transparentes, do escritor angolano Ondjaki, chega ao palco numa criação da companhia Cegada, com encenação de Manuela Paulo e dramaturgia de Marta Dias. O espectáculo estreia a 31 de Outubro e permanece em cena até 16 de Novembro, com apresentações de quinta a sábado, às 21h00, e aos domingos, às 16h00, no Teatro Estúdio Ildefonso Valério, em Alverca do Ribatejo.

Distinguido com o Prémio José Saramago e amplamente reconhecido como uma das vozes mais originais da literatura de língua portuguesa, Ondjaki constrói em Os Transparentes um retrato poético e político de Luanda, uma cidade onde o quotidiano e o fantástico se misturam, revelando as pequenas resistências, afectos e contradições de quem nela vive. A companhia Cegada transporta agora esse universo literário para o teatro, dando corpo às personagens e atmosferas que fazem de Luanda uma cidade viva, feita de vozes, cheiros, poeiras e presenças invisíveis, refere a companhia. É dessa matéria, feita de afectos, ausências e esperanças, que nasce o espectáculo.

O elenco é composto inteiramente por criadores de Luanda: Anílson Eugénio, Eduarda Oliveira, Kássia Laureano e Kévin Cassule que, sob a direcção de Manuela Paulo, contam esta história com a autenticidade de quem conhece, por dentro, a pulsação de Luanda e da sua diáspora. Após a temporada em Alverca, Os Transparentes segue em digressão por várias cidades de Portugal e Espanha, com apresentações previstas em Zaragoza e Badajoz (Espanha), Lagos, Covilhã, entre outras. A ficha artística inclui ainda cenografia e adereços de Marta Fernandes da Silva, figurinos de Simone Rodrigues, direcção artística de Rui Dionísio, direcção de produção e comunicação de Vladimiro Cruz e produção executiva de Rafael Pires e Tatiana Antunes.