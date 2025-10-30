Vila Franca de Xira celebrou a música vocal com encontro de coros do concelho 

uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-30
O Ateneu Artístico Vilafranquense foi palco, no sábado, 25 de Outubro, de mais uma edição do Encontro de Coros do Concelho de Vila Franca de Xira, que este ano celebrou a sua 29ª edição com boa casa e uma recepção calorosa por parte do público. O evento, organizado com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira, reafirmou-se como um importante momento cultural, onde se evidenciou o trabalho dos coros do concelho, por norma sempre muito activos ao longo do ano.
Sem surpresas, o evento reuniu uma boa plateia no Ateneu Vilafranquense, numa tarde marcada pela harmonia das vozes. Sete agrupamentos corais do concelho subiram ao palco principal proporcionando um espectáculo diversificado e de grande qualidade musical. Participaram o Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira, o Coro Vocale Allegro, o Grupo Coral Ares Novos, o Grupo Coral da Sociedade Euterpe Alhandrense, o Grupo Coral Stravaganzza, o Coro Juvenil do Ateneu Artístico Vilafranquense e o Coro do Ateneu Artístico Vilafranquense.
Cada grupo demonstrou a sua identidade e repertório, num ambiente de partilha artística e de celebração da música coral. O XXIX Encontro de Coros do Concelho de Vila Franca de Xira terminou num ambiente de festa e comunhão, reforçando o papel da música coral como expressão artística e elemento de coesão social, demonstrando a importância de preservar e valorizar o património musical local, destacando o trabalho contínuo das colectividades.

