ADRA vence torneio municipal de futebol em Santo Estêvão
A Associação Desportiva e Recreativa das Areias (ADRA) venceu o Troféu Câmara Municipal de Benavente em futebol, disputado no dia 19 de Outubro, no Campo Santa Isabel, em Santo Estêvão. O torneio, promovido pela Câmara Municipal de Benavente, juntou três equipas do concelho, nomeadamente a ADRA, o Sport Clube Barrosense e o Clube de Futebol Estevense, num ambiente de desportivismo e convívio. A ADRA destacou-se ao vencer os dois jogos disputados: 1-0 frente ao Clube de Futebol Estevense e 2-0 diante do Sport Clube Barrosense, garantindo o primeiro lugar do pódio. O Sport Clube Barrosense ficou em segundo lugar, após empatar 2-2 com o Clube de Futebol Estevense e vencer por 4-1 nas grandes penalidades. O CFE terminou o torneio na terceira posição.