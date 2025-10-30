uma parceria com o Jornal Expresso

2025-10-30
Zibreira ganhou um novo parque desportivo

A freguesia da Zibreira, no concelho de Torres Novas, tem um novo parque desportivo, localizado junto ao espaço multiusos, que permite a prática desportiva no interior e exterior. A obra municipal, que custou 396 mil euros (mais IVA), incluiu a construção de um polidesportivo exterior com 20x40m para a prática das modalidades de futebol, andebol, basquetebol e voleibol, a construção de um edifício para balneários e ainda zonas de circulação, espaços exteriores e zonas verdes.
O Parque Desportivo da Zibreira foi inaugurado no dia 18 de Outubro pelo presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Zibreira, João Cassis. Após o descerramento da placa inaugural, seguiu-se a bênção do espaço e os jogos de solteiro(a)s vs. casado(a)s. À tarde decorreu o jogo de inauguração do polidesportivo entre as equipas de futsal de Zibreira e Lapas.

