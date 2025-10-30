uma parceria com o Jornal Expresso

Abrigos de passageiros degradados vão ser substituídos em Azambuja

Os abrigos de passageiros que se encontram mais degradados no concelho de Azambuja vão ser substituídos, no âmbito de uma candidatura realizada pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). No total vão ser substituídos 29 abrigos, estando a instalação programada para arrancar a 3 de Novembro. De acordo com a Câmara Municipal de Azambuja, os trabalhos de substituição já tiveram início, pelo que alguns locais vão ficar temporariamente sem essa protecção. Além da retirada das estruturas danificadas, vão ser efectuadas reparações nalgumas bases desses abrigos, acrescenta o município, apelando à compreensão dos utilizadores de transportes públicos.

