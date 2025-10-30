Amiais de Baixo recebe mais uma Feira Multissetorial

A VII Feira Multissetorial vai decorrer na vila de Amiais de Baixo, entre os dias 31 de Outubro e 2 de Novembro, no recinto das festas. No dia 1 de Novembro tem lugar também o VIII Festival de Sopas, a partir das 12h00, data em que está agendada para as 15h00 a conferência “A Influência da IA no Meio Empresarial”. A organização pertence à Comissão de Festas 2026 em honra de São Sebastião.

O programa conta com animação musical todos os dias, com um concurso de disfarces de Halloween na noite de sexta-feira e com uma prova de vinhos na tarde de sábado. A entrada é livre.