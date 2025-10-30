uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-30
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.30 1ª página Economia Amiais de Baixo recebe mais uma Fei ...

Amiais de Baixo recebe mais uma Feira Multissetorial

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A VII Feira Multissetorial vai decorrer na vila de Amiais de Baixo, entre os dias 31 de Outubro e 2 de Novembro, no recinto das festas. No dia 1 de Novembro tem lugar também o VIII Festival de Sopas, a partir das 12h00, data em que está agendada para as 15h00 a conferência “A Influência da IA no Meio Empresarial”. A organização pertence à Comissão de Festas 2026 em honra de São Sebastião.
O programa conta com animação musical todos os dias, com um concurso de disfarces de Halloween na noite de sexta-feira e com uma prova de vinhos na tarde de sábado. A entrada é livre.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...