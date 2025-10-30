uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-30
Edição de 2025.10.30 Economia Associação da Moita Redonda vai ter ...

Associação da Moita Redonda vai ter um novo pavilhão

Em colaboração com a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva (ACRD) da Moita Redonda, a Câmara de Ourém vai fixar um protocolo para promoção da reconstrução do pavilhão desportivo da colectividade. Através da realização deste projecto, a ACRD Moita Redonda vai poder usufruir de um novo espaço mais adequado para a prática de actividades culturais e desportivas, agora com condições de conforto e segurança para todos os seus utilizadores.
O protocolo foi assinado no passado dia 6 de Outubro, na reunião da Câmara Municipal de Ourém. Ficou estipulado que o apoio financeiro camarário vai ficar encarregue de parte das obras de requalificação. A autarquia atribui um apoio financeiro até ao montante de 553.130,68 euros, correspondente a 75% do valor do orçamento apresentado. Embora o pavilhão seja propriedade da ACRD Moita Redonda, a sua gestão ficará ao cargo do município de Ourém. A associação tem 35 anos de existência.

