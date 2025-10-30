uma parceria com o Jornal Expresso

Azambuja tem novo espaço dedicado à intervenção socioeducativa

A Divisão de Intervenção Socioeducativa (DIS) da Câmara de Azambuja passou a integrar um conjunto mais alargado de valências e equipas especializadas, garantindo um atendimento mais próximo, digno e ajustado às necessidades da população, informa aquela autarquia. Entre os diversos serviços assegurados pela DIS, que passa agora a localizar-se no Páteo do Valverde, destacam-se: a Loja Social / Banco de Produtos de Apoio, incluindo o espaço de atendimento Animalife, destinado à recolha e distribuição de bens de primeira necessidade e ao apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como à promoção do bem-estar animal. Dispõe ainda de salas de atendimento, que permitem realizar um atendimento digno, confidencial e ajustado às diferentes áreas de intervenção; sala de atendimento da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima; Gabinete de Inserção Profissional (GIP); Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes; Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS).
Este reforço inclui ainda equipas multidisciplinares que operam diariamente no serviço de acção social (sete técnicos), Projeto CLDS 5G (três técnicos), Projeto Radar Social (dois técnicos), Saúde (três técnicos), GIP (um técnico) e APAV (atendimento semanal). No total, o espaço vai contar com 17 profissionais diariamente, com o apoio pontual de outras entidades.

