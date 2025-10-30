Investimento de quatro milhões de euros vai remodelar ETAR no concelho de Ourém

Intervenção de fundo na Estação de Tratamento de Águas Residuais do Alto Nabão tem uma duração estimada de 36 meses.

A empresa intermunicipal Tejo Ambiente vai remodelar a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Alto Nabão, no concelho de Ourém, num investimento de cerca de quatro milhões de euros. O concurso público da gestora responsável pela recolha, drenagem e tratamento de águas residuais em Ourém e mais cinco concelhos foi publicado em Diário da República.

À Lusa, o director-geral da Tejo Ambiente, José Santos, afirmou que a obra constitui a primeira intervenção profunda desde a construção da ETAR e a sua actualização com tecnologia de ponta. A obra projectada “consiste na modernização integral” da ETAR, localizada na União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, e que trata as águas residuais desta união e ainda das freguesias de Rio de Couros e de Caxarias. A intervenção visa substituir equipamentos obsoletos por tecnologias mais modernas e eficientes, reabilitar a construção civil existente e assegurar o cumprimento das normas ambientais mais exigentes, tendo em conta que o rio Nabão é classificado como zona sensível, explicou. O projecto prevê a substituição do actual sistema biológico por reactores sequenciais descontínuos, complementados por tratamento terciário com microfiltração e desinfecção ultravioleta, garantindo uma remoção mais eficaz de poluentes e o cumprimento das normas ambientais aplicáveis ao rio Nabão, esclareceu, acrescentando ainda a modernização dos equipamentos electromecânicos e eléctricos que, aliada à instalação de um sistema de controlo automático, permitirá reduzir consumos energéticos, aumentar a fiabilidade operacional e melhorar a qualidade da água tratada, reforçando a protecção ambiental e a resiliência climática da infra-estrutura. A operação global tem uma duração estimada de 36 meses, sendo que a execução efectiva da empreitada de construção está programada para o período de Fevereiro de 2026 a Janeiro de 2028, declarou. O preço base é de cerca de quatro milhões de euros e tem financiamento “até 85% dos custos elegíveis” de fundos comunitários.