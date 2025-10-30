uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-30
Economia Obras nocturnas na Recta do Cabo

Os trabalhos de conservação do pavimento no troço da Estrada Nacional 10, entre os quilómetros 115,630 e 116,153, na Recta do Cabo, em Vila Franca de Xira, tinham início marcado para segunda-feira, 27 de Outubro. Durante a intervenção, o trânsito estará condicionado e processa-se de forma alternada, regulado por semáforos e com o apoio das autoridades, de modo a garantir a segurança dos trabalhadores e dos automobilistas. Com o objectivo de reduzir os impactos na mobilidade, a execução das obras ficará restrita ao período nocturno, entre as 21h00 e as 07h00, estando prevista a sua conclusão até 5 de Novembro. A IP apela à compreensão dos condutores para os eventuais transtornos causados, sublinhando que a intervenção visa melhorar as condições de circulação, conforto e segurança dos utilizadores da EN10.

