uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-30
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.30 1ª página Economia Protocolo em Alenquer para apoiar f ...

Protocolo em Alenquer para apoiar famílias carenciadas com animais de companhia

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Alenquer vai celebrar um protocolo de colaboração com a Animalife, Associação de Sensibilização e Apoio Social e Ambiental, no âmbito do Programa de Apoio Social-Animal (PASA), destinado a apoiar famílias em situação de vulnerabilidade económica e social que vivem com animais de companhia. O acordo prevê que a Animalife, em colaboração com a Unidade Técnica de Veterinária e Segurança Alimentar (UTVSA) e a Divisão de Acção Social e Saúde (DASS), assegure cuidados básicos de saúde e bem-estar aos animais, incluindo alimentação, vacinação, desparasitação, esterilização e cedência de bens essenciais. O programa visa também prevenir o abandono animal, promover a saúde pública e reforçar a coesão familiar.
O protocolo prevê um apoio financeiro anual de 5.000 euros, correspondente ao escalão populacional do concelho, destinado à execução das acções programadas, acrescido de um apoio único de 500 euros para encargos administrativos e de comunicação. A iniciativa começa dia 1 de Janeiro de 2026, com vigência de doze meses, podendo prolongar-se até ao fim do cabimento orçamental.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...