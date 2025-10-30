Quinzena Gastronómica da Codorniz no concelho de Alenquer

A 11ª edição da Quinzena Gastronómica da Codorniz volta a acontecer nos restaurantes do concelho de Alenquer, entre 1 e 16 de Novembro. A codorniz é rainha mais uma vez numa mostra que tem como objectivo dar a conhecer este produto endógeno, associando-o aos vinhos do concelho.

Aderiram a esta edição 29 restaurantes de várias freguesias, que vão confecionar pratos como a codorniz grelhada, à bolhão pato, frita, em lascas ou em tempura, acompanhada de puré, com castanhas, com batatas fritas, com torricado ou com molho de limão.