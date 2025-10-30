uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-30
Rede Social do Cartaxo promove encontro sobre emprego e formação

Rede Social do Cartaxo promove encontro sobre emprego e formação

A Rede Social do Cartaxo vai promover, no dia 23 de Outubro, o encontro comunitário “Agora Falo Eu... Emprego e Formação”, uma iniciativa que pretende criar um espaço de diálogo aberto sobre os desafios e oportunidades no mercado de trabalho e na formação profissional.
O encontro decorre no Espaço Fórum da Casa Municipal da Juventude, a partir das 14h30, e destina-se a toda a comunidade. A autarquia afirma que o objectivo do evento é proporcionar um ambiente descontraído onde as pessoas possam partilhar ideias, trocar experiências e reflectir sobre o futuro profissional dos jovens e adultos do concelho. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados.

