Rio Maior recebeu evento sobre o papel da cidade e dos Comandos no 25 de Novembro

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-30
Edição de 2025.10.30
Antigos comandantes e comandos reuniram-se em Rio Maior - foto DR

O relacionamento entre a unidade militar dos Comandos e a cidade de Rio Maior ficou patente num evento que contou com a presença de antigos comandantes do Regimento de Comandos, vários convidados e Comandos que estiveram envolvidos nas operações do 25 de Novembro de 1975, que impediram a tentativa de golpe de Estado da esquerda radical. A cidade de Rio Maior teve um papel decisivo no “Verão Quente” de 1975 pois foi o local onde os comandos travaram a implementação da reforma agrária que varria o sul do país, segundo refere uma publicação do Regimento de Comandos da Amadora. A cidade teve também uma intervenção forte bloqueando as ligações entre o norte e o sul do país. “Jaime Neves afirmou um dia que se Lisboa ‘caísse’ ele iria para Rio Maior com os seus homens para organizar as linhas de defesa do centro e do norte do país”, segundo a mesma publicação nas redes sociais do regimento. O evento também concretizou o lançamento do Livro - Aqui começa Portugal que aborda os acontecimentos do “Verão Quente” de 1975 em Rio Maior.

