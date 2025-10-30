Rua Octávio da Costa Filipe - Santarém

uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-10-30
A chuva que caiu com alguma intensidade ao princípio da tarde de terça-feira, 28 de Outubro, em Santarém, evidenciou um problema que afecta algumas ruas da cidade: o deficiente escoamento das águas pluviais. É disso exemplo a Rua Octávio da Costa Filipe, que dá acesso à zona industrial, onde em poucos minutos os peões passaram a ter de andar de galochas. Não custava nada às entidades competentes assegurarem que as sarjetas estão desobstruídas, entre outros problemas que possam existir, para facilitar a escorrência das águas.

