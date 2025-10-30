uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-30
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.30 1ª página Opinião Quase metade dos adultos portuguese ...
Quase metade dos adultos portugueses tem dificuldade em interpretar e compreender textos

Quase metade dos adultos portugueses tem dificuldade em interpretar e compreender textos

Da leitura à compreensão: o longo caminho da (i)literacia em Portugal. Apesar dos progressos registados nas últimas décadas, Portugal continua a evidenciar fragilidades estruturais na literacia dos adultos. Este artigo resulta de uma parceria entre O MIRANTE e o Instituto +Liberdade.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Quase metade dos adultos portugueses (46%) tem muita dificuldade em interpretar e compreender textos. Conseguem apenas entender mensagens muito curtas, simples e com informação mínima. Apenas 54% atingem o nível básico de proficiência necessário para interpretar textos com alguma complexidade — um valor que coloca Portugal entre os piores da OCDE, apenas à frente do Chile.
A média dos países da OCDE é substancialmente mais elevada: 73% dos adultos alcançam pelo menos o nível básico, e apenas 27% revelam dificuldades severas. No topo da tabela, países como o Japão, a Suécia e a Finlândia ultrapassam os 88% de adultos com níveis de literacia adequados, o que demonstra uma maior capacidade para lidar com informação escrita, analisar dados e interpretar contextos.
Esta diferença não é apenas um dado estatístico — traduz-se em impactos profundos na vida quotidiana e no desenvolvimento económico. A literacia está diretamente ligada à produtividade, à empregabilidade e à participação cívica. Adultos com fracas competências de leitura e interpretação enfrentam maiores obstáculos no acesso a oportunidades profissionais, à formação contínua e até ao exercício pleno da cidadania.
Apesar dos progressos registados nas últimas décadas, Portugal continua a evidenciar fragilidades estruturais na literacia dos adultos. A aposta na educação de base, na requalificação ao longo da vida e na promoção da leitura desde cedo é essencial para reduzir este défice. Melhorar a literacia é mais do que uma questão educativa — é uma condição para o crescimento económico, a coesão social e a liberdade individual.
André Pinção Lucas e Juliano Ventura.

Quase metade dos adultos portugueses tem dificuldade em interpretar e compreender textos
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...