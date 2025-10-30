CDU de Benavente promete trabalho e honestidade após derrota nas autárquicas

A CDU de Benavente reconhece os resultados negativos nas eleições autárquicas, mas garante que continuará a ser uma força “determinante e coerente” no concelho.

A CDU de Benavente reuniu para analisar os resultados das eleições autárquicas e traçar as linhas de acção política para o novo ciclo autárquico. Da reflexão resultante, a coligação PCP-PEV fez uma avaliação negativa do desfecho eleitoral, sublinhando que a perda da maioria na Câmara de Benavente e nas Juntas de Freguesia de Benavente e de Samora Correia representa “um retrocesso político” que reflecte “as dificuldades na valorização do trabalho realizado” e os “impactos de factores externos” que influenciaram o acto eleitoral.

Apesar disso, a CDU sublinha manter uma presença relevante no concelho, ao confirmar a maioria na Junta de Freguesia da Barrosa e garantir representação em todos os órgãos autárquicos, com excepção da Assembleia de Freguesia de Santo Estêvão. Num comunicado emitido após o encontro, a força política destaca ainda o “valioso empenho” de candidatos, activistas e apoiantes que, em todo o concelho, contribuíram para a sua intervenção política, reafirmando os valores da coligação: “honestidade, trabalho e competência ao serviço do povo e do concelho”.

A CDU considera que Benavente “está em condições de continuar o desenvolvimento a que se assistiu nas últimas décadas”, salientando a existência de infraestruturas e projectos em fase de adjudicação e uma “situação financeira ímpar no distrito”, que permitirá ao novo executivo dar seguimento a iniciativas preparadas durante o mandato cessante. “Assumimos com determinação a responsabilidade que nos foi atribuída pelos eleitores”, lê-se na nota.