Elaboração do Plano de Pormenor de Aveiras de Cima Norte em período de participação pública

A área de intervenção do Plano de Pormenor de Aveiras de Cima Norte localiza-se ao longo da EN 366, no troço entre Aveiras de Cima e Alcoentre. Interessados podem questionar e apresentar sugestões até 12 de Novembro.

O procedimento para a elaboração do Plano de Pormenor de Aveiras de Cima Norte (PPACN), a decorrer no prazo de 24 meses, foi aprovado pela Câmara de Azambuja que o justifica pela “necessidade de valorização urbanística e funcional da área”, assim como pela “criação de condições que promovam a sua atractividade”.

A área de intervenção localiza-se ao longo da Estrada Nacional (EN)366, no troço entre Aveiras de Cima e Alcoentre, incidindo territorialmente numa área com cerca de 201 hectares da freguesia de Aveiras de Cima. Nesta fase, o plano encontra-se em período de participação pública, que decorre até 12 de Novembro de 2025. Durante esse período, qualquer interessado pode formular sugestões ou observações, apresentar ou obter informações ou esclarecimentos sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração do referido Plano de Pormenor.

Para o efeito, podem dirigir-se por correio à Câmara Municipal de Azambuja, Praça do Município, n.º 19, 2050-315 Azambuja, ou presencialmente, no Edifício da Rainha, localizado na Travessa da Rainha, mediante agendamento, a efectuar por telefone 263 400 448 ou por correio electrónico para urbanismo@cm-azambuja.pt. Os documentos referentes a este procedimento podem ser consultados no site oficial do município.