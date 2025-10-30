Plano Municipal de Emergência de Salvaterra de Magos com parecer favorável

A Comissão Municipal de Protecção Civil de Salvaterra de Magos reuniu recentemente para apreciar a versão revista do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil (PMEPC), emitindo parecer favorável à proposta apresentada. Trata-se de um documento fundamental no quadro da segurança e da gestão do risco, que estabelece as orientações e procedimentos a seguir em caso de ocorrência de acidentes graves ou catástrofes no concelho. O processo de revisão do plano foi conduzido pela câmara municipal em articulação com as entidades que integram o sistema municipal de protecção civil, garantindo a actualização das normas e a integração de novas realidades, riscos e capacidades de resposta. A elaboração do PMEPC obedece à legislação em vigor e tem como base a análise detalhada das vulnerabilidades do território, bem como a definição de estratégias de prevenção, mitigação e coordenação de meios humanos e materiais.

Segundo o município, a revisão procurou adequar o plano às actuais exigências legais e operacionais, reforçando a articulação entre os diversos agentes de protecção civil, desde as forças de segurança e bombeiros até às instituições de saúde, serviços municipais e entidades de apoio social. O objectivo é assegurar uma resposta mais rápida, eficaz e coordenada em situações de emergência que possam afectar a população, os bens e o ambiente.

Após o parecer favorável da Comissão Municipal de Protecção Civil, o documento segue agora para a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, entidade responsável pela emissão do parecer técnico vinculativo que antecede a aprovação final pela assembleia municipal.