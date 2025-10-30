uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-30
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.30 1ª página Política Plano Municipal de Emergência de Sa ...

Plano Municipal de Emergência de Salvaterra de Magos com parecer favorável

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Comissão Municipal de Protecção Civil de Salvaterra de Magos reuniu recentemente para apreciar a versão revista do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil (PMEPC), emitindo parecer favorável à proposta apresentada. Trata-se de um documento fundamental no quadro da segurança e da gestão do risco, que estabelece as orientações e procedimentos a seguir em caso de ocorrência de acidentes graves ou catástrofes no concelho. O processo de revisão do plano foi conduzido pela câmara municipal em articulação com as entidades que integram o sistema municipal de protecção civil, garantindo a actualização das normas e a integração de novas realidades, riscos e capacidades de resposta. A elaboração do PMEPC obedece à legislação em vigor e tem como base a análise detalhada das vulnerabilidades do território, bem como a definição de estratégias de prevenção, mitigação e coordenação de meios humanos e materiais.
Segundo o município, a revisão procurou adequar o plano às actuais exigências legais e operacionais, reforçando a articulação entre os diversos agentes de protecção civil, desde as forças de segurança e bombeiros até às instituições de saúde, serviços municipais e entidades de apoio social. O objectivo é assegurar uma resposta mais rápida, eficaz e coordenada em situações de emergência que possam afectar a população, os bens e o ambiente.
Após o parecer favorável da Comissão Municipal de Protecção Civil, o documento segue agora para a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, entidade responsável pela emissão do parecer técnico vinculativo que antecede a aprovação final pela assembleia municipal.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...