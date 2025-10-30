Alenquer, Cadaval e SPEA assinam protocolo para proteger águia-de-Bonelli

Os municípios de Alenquer e do Cadaval assinaram um acordo de colaboração com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), no âmbito do projecto LIFE LxAquila, destinado à conservação da águia-de-Bonelli (Aquila fasciata) na Serra de Montejunto. A espécie, considerada prioritária pela Comissão Europeia e ameaçada de extinção, encontra-se protegida pela legislação nacional e comunitária. A Serra de Montejunto, onde a águia nidificou até ao início dos anos 2000, continua a oferecer condições de habitat, pelo que a manutenção da tranquilidade e a aplicação de medidas adequadas de gestão são vistas como determinantes para a sua recuperação.

O protocolo prevê o zonamento e a gestão a longo prazo das áreas mais relevantes para a conservação da espécie na paisagem protegida da Serra de Montejunto, promovendo boas práticas que permitam conciliar a preservação do ecossistema com o usufruto sustentável do território.