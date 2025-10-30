Alenquer volta a promover Férias Divertidas na época natalícia

Durante a pausa lectiva natalícia, a Câmara de Alenquer volta a promover o programa Férias Divertidas, uma iniciativa que oferece às crianças momentos de convívio, criatividade e diversão. Entre 17 e 24 de Dezembro, no dia 26 e entre 29 e 31 de Dezembro, das 8h00 às 18h30, as crianças entre os 3 e os 10 anos de idade podem participar nas actividades lúdicas, desportivas e culturais, pensadas especialmente para a comunidade do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. As actividades têm lugar nos quatro agrupamentos escolares do concelho de Alenquer. As inscrições decorrem até dia 5 de Novembro, podendo ser efectuadas através da plataforma SIGA ou presencialmente no balcão de atendimento da Câmara de Alenquer. No momento da inscrição é obrigatória a entrega das declarações das entidades patronais que comprovem que os encarregados/as de educação não se encontram de férias durante o período de inscrição do(a) educando(a). O valor de participação é definido por semana e varia consoante o escalão da Acção Social Escolar - A (12€), B (20€) e outros escalões (32€) - atribuído a cada agregado familiar.