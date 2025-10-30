Atropelamento em passagem de nível causa mais uma morte em Santarém

Vítima mortal terá contornado as barreiras na estação ferroviária de Santarém, tendo sido atropelada por um comboio. No mês passado houve outro atropelamento mortal causado por um comboio na Ribeira de Santarém.

Um atropelamento numa passagem de nível à saída da estação ferroviária de Santarém causou na manhã de quinta-feira, 23 de Outubro, uma vítima mortal e condicionamentos na circulação na Linha do Norte, informou a Infraestruturas de Portugal (IP). A empresa confirmou à Lusa que a passagem de nível “estava a funcionar, com sinalização e as cancelas baixadas”, mas a vítima terá “contornado as barreiras e atravessado, sendo atropelada pelo comboio”.

De acordo com o IP, a circulação na Linha do Norte foi realizada de forma condicionada nos dois sentidos, com os comboios a circularem em apenas uma linha durante algumas horas. O alerta para o acidente foi dado às 09h14 e, segundo o Comando Sub-Regional Lezíria do Tejo da Protecção Civil, que confirmou existir uma vítima mortal, para o local foram mobilizados oito operacionais e três viaturas.

Já no mês passado, a 13 de Setembro, uma idosa, com 86 anos, morreu na sequência de um atropelamento ferroviário na Ribeira de Santarém. O acidente ocorreu à passagem de um comboio Alfa Pendular e a circulação na Linha do Norte esteve interrompida em ambos os sentidos. Também em Maio deste ano, na passagem de nível de Vale de Figueira, um comboio Alfa Pendular chocou contra o carro ligeiro conduzido por um idoso, causando a morte ao único ocupante do automóvel.

Estas mortes em passagens de nível do concelho de Santarém reforçam a necessidade de supressão de passagens de nível na Linha do Norte, que atravessa o concelho. Recorde-se que as obras de modernização da principal via ferroviária do país permitiram a eliminação de muitas passagens de nível, mas no Ribatejo elas continuam a existir. Nos arredores de Santarém, a passagem de nível do Peso foi desactivada há cinco anos devido a dois acidentes mortais ali ocorridos num curto período de tempo. Até hoje não foi criada uma alternativa. Outras passagens de nível no concelho de Santarém cuja supressão é falada há muitos anos, são as de Vale de Santarém e de Assacaias.

Recentemente, em Agosto, o vice-presidente da empresa pública Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes, esteve na reunião de câmara de Santarém para apresentar os projectos para supressão de cinco passagens de nível na Linha do Norte no concelho. Ao todo está previsto um investimento a rondar os 50 milhões de euros que abrange também a eliminação da passagem de nível de Santana, no concelho do Cartaxo.