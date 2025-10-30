Bombeiros de Samora Correia ensinam a salvar vidas em formação gratuita

Entre as 09h00 e as 13h00 do dia 1 de Novembro, o quartel dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia transforma-se numa sala de formação prática, onde participantes de todas as idades poderão aprender técnicas fundamentais de reanimação e primeiros socorros. A iniciativa, organizada pelos bombeiros, tem como objectivo sensibilizar e capacitar a comunidade para agir de forma correcta em situações de paragem cardiorrespiratória ou outras emergências médicas até à chegada dos profissionais de socorro. As inscrições, limitadas a cem participantes, são gratuitas e podem ser feitas através de um link disponibilizado pela corporação.