Cruz Vermelha de Alenquer recruta voluntários

Cruz Vermelha de Alenquer recruta voluntários

A Delegação de Alenquer da Cruz Vermelha Portuguesa tem aberto as inscrições para voluntários que pretendam integrar a sua Estrutura Operacional de Emergência. Os candidatos devem ter entre 17 e 55 anos, possuir a escolaridade mínima obrigatória e apresentar robustez física e perfil psicológico adequados às funções. O processo de selecção inclui uma entrevista e provas físicas, avaliando a aptidão dos participantes para o desempenho de missões de emergência e socorro. Os voluntários que superarem as fases de selecção frequentarão o Curso de Formação Base da Cruz Vermelha Portuguesa, com duração aproximada de dois meses, em regime pós-laboral e aos fins-de-semana.

