Eventos de freguesias de Santarém com apoio municipal

O executivo da Câmara de Santarém aprovou nas suas últimas reuniões do mandato cessante um conjunto de apoios financeiros extraordinários a actividades e eventos promovidos nos últimos tempos pelo movimento associativo e pelas juntas de freguesia. É o caso da atribuição de um subsídio excepcional no valor de 60.000 euros à Junta de Freguesia de Alcanede, para ajudar à organização da ExpoAlcanede 2025 - Exposição Empresarial, que decorreu de 18 a 21 de Setembro.

A Junta de Freguesia de Pernes foi outra das contempladas, contando com um apoio financeiro de 9 mil euros para ajudar a suportar as despesas com a realização de mais um Festival do Azeite, que aconteceu de 26 a 28 de Setembro. Já a Junta de Freguesia de Moçarria vai levar um subsídio de 10 mil euros para apoio na organização do 3º Festival do Bunho e do Pão, que teve lugar de 3 a 5 de Outubro. Nesse mesmo fim de semana, a Junta de Freguesia da Gançaria promoveu o III Festival da Batata-Doce e do Chícharo e o executivo da Câmara de Santarém deliberou atribuir um apoio de 5 mil euros.