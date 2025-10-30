Feira do Livro de Coruche abre portas à Europa e homenageia Carlos Parede

De 1 a 9 de Novembro, o Pavilhão Multiusos de Coruche transforma-se num templo da leitura e da imaginação com a 41.ª Feira do Livro.

Com mais de quatro décadas de história, a Feira do Livro de Coruche regressa para nove dias de celebração da palavra, da memória e da criatividade. De 1 a 9 de Novembro, o Pavilhão Multiusos acolhe a 41.ª edição do evento, que homenageia o centenário de Carlos Paredes e convida o público a descobrir um vasto programa de literatura, música, teatro e exposições.

A abertura está marcada para as 10h30 de 1 de Novembro, com a inauguração da exposição e apresentação do livro “Salgueiro Maia e o Comboio sem Reservas: Coruche / São Torcato, Santarém, Castelo de Vide”, de José Quaresma, que resgata os caminhos do capitão de Abril e a ligação de Coruche à história da liberdade. À noite, o som da guitarra portuguesa enche o pavilhão com o espectáculo “Tributo Centenário Carlos Paredes”, protagonizado por Luísa Amaro, Jorge Baptista da Silva e Nuno Dias.

A edição deste ano abre-se à Europa com a exposição itinerante “Histórias da Europa”, promovida pela Direcção-Geral da Tradução da Comissão Europeia. A mostra multilingue convida à descoberta das pontes que as línguas constroem entre povos e culturas, celebrando a diversidade linguística e a tradução como formas de encontro.

Em paralelo, a Feira mantém viva a memória de Abril com a mostra “Salgueiro Maia e o Comboio sem Reservas”, também de José Quaresma, que será novamente apresentada no dia 7 de Novembro, às 14h30, perante a comunidade escolar. Entre os convidados, marcam presença nomes como Isidro Azevedo, Maria do Rosário Freitas, Manuel Clemente, Ricardo Botas, Paula Godinho, Luís Farinha e José Manuel de Oliveira.