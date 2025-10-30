uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-30
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.30 1ª página Sociedade Formandos do IEFP de Salvaterra de ...

Formandos do IEFP de Salvaterra de Magos visitaram Tribunal de Santarém 

Quinze formandos do curso de Técnico de Acção Educativa do IEFP de Salvaterra de Magos visitaram o Tribunal de Santarém, onde assistiram a uma audiência e conheceram de perto o trabalho da Comarca.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Tribunal de Santarém abriu novamente as portas à comunidade no dia 15 de Outubro, desta vez para receber um grupo de quinze alunos do curso de Técnico de Acção Educativa, do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) - Centro de Formação Profissional de Santarém, com pólo em Salvaterra de Magos. A visita decorreu no âmbito da disciplina de Cidadania e inseriu-se na política de aproximação da Comarca de Santarém à sociedade.
Os formandos tiveram oportunidade de assistir a parte de uma audiência de julgamento em processo colectivo, um momento que lhes permitiu observar o funcionamento real do sistema judicial e compreender o papel de cada interveniente em tribunal. Após a sessão, o grupo realizou uma visita guiada ao Palácio da Justiça I de Santarém, onde foi abordada a história do edifício, a organização judiciária e o serviço público prestado pelos tribunais. De acordo com a Comarca de Santarém, a curiosidade e o interesse demonstrados pelos participantes, bem como o desconhecimento generalizado sobre o funcionamento da Justiça, reforçam a importância de continuar a promover iniciativas deste género, que aproximam o cidadão comum do sistema judicial.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...