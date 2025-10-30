Formandos do IEFP de Salvaterra de Magos visitaram Tribunal de Santarém

Quinze formandos do curso de Técnico de Acção Educativa do IEFP de Salvaterra de Magos visitaram o Tribunal de Santarém, onde assistiram a uma audiência e conheceram de perto o trabalho da Comarca.

O Tribunal de Santarém abriu novamente as portas à comunidade no dia 15 de Outubro, desta vez para receber um grupo de quinze alunos do curso de Técnico de Acção Educativa, do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) - Centro de Formação Profissional de Santarém, com pólo em Salvaterra de Magos. A visita decorreu no âmbito da disciplina de Cidadania e inseriu-se na política de aproximação da Comarca de Santarém à sociedade.

Os formandos tiveram oportunidade de assistir a parte de uma audiência de julgamento em processo colectivo, um momento que lhes permitiu observar o funcionamento real do sistema judicial e compreender o papel de cada interveniente em tribunal. Após a sessão, o grupo realizou uma visita guiada ao Palácio da Justiça I de Santarém, onde foi abordada a história do edifício, a organização judiciária e o serviço público prestado pelos tribunais. De acordo com a Comarca de Santarém, a curiosidade e o interesse demonstrados pelos participantes, bem como o desconhecimento generalizado sobre o funcionamento da Justiça, reforçam a importância de continuar a promover iniciativas deste género, que aproximam o cidadão comum do sistema judicial.