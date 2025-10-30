GNR apreende caçadeira e facas em Benavente

Dois homens, de 24 e 57 anos, foram detidos no dia 21 de Outubro pela GNR, no concelho de Benavente, por posse de armas proibidas. O caso, segundo explica a força de segurança, começou com uma denúncia que dava conta de uma discussão numa habitação no concelho de Benavente. Quando os militares da GNR chegaram ao local, as diligências acabaram por conduzir a uma busca domiciliária que revelou um arsenal de diverso material proibido.

Da operação resultou a apreensão dma caçadeira, oito munições, uma arma de ar comprimido, um revólver de fulminantes, um bastão de borracha e cinco facas de diversas dimensões. Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Ministério Público.