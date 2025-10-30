uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-30
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.30 1ª página Sociedade GNR apreende caçadeira e facas em B ...

GNR apreende caçadeira e facas em Benavente 

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Dois homens, de 24 e 57 anos, foram detidos no dia 21 de Outubro pela GNR, no concelho de Benavente, por posse de armas proibidas. O caso, segundo explica a força de segurança, começou com uma denúncia que dava conta de uma discussão numa habitação no concelho de Benavente. Quando os militares da GNR chegaram ao local, as diligências acabaram por conduzir a uma busca domiciliária que revelou um arsenal de diverso material proibido.
Da operação resultou a apreensão dma caçadeira, oito munições, uma arma de ar comprimido, um revólver de fulminantes, um bastão de borracha e cinco facas de diversas dimensões. Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Ministério Público.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...