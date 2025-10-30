IP requalifica estrada entre Alverca e Sobralinho

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) iniciou uma intervenção de requalificação do pavimento da Estrada Nacional (EN) 116, entre os quilómetros 35,8 e 36,5 e nos ramos de ligação entre a EN10 e a rotunda do Jumbo, em Alverca do Ribatejo e Sobralinho, no concelho de Vila Franca de Xira. Os trabalhos, que se estendem até 21 de Novembro, têm como objectivo melhorar as condições de conforto, circulação e segurança dos utilizadores da movimentada via.

Para minimizar os impactos na mobilidade, a IP anunciou que a obra será realizada exclusivamente em período nocturno, entre as 21h00 e as 07h00. Durante este horário, será necessário implementar circulação alternada na zona intervencionada, regulada por semáforos e com o apoio das autoridades no local. A empresa agradece a compreensão dos automobilistas e sublinha que as restrições são indispensáveis para garantir a segurança dos trabalhadores e dos utentes e assegurar a boa execução dos trabalhos.