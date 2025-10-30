Jovem detido em Almeirim por posse ilegal de arma

A Guarda Nacional Republicana deteve na segunda-feira, em Almeirim, um homem de 21 anos por posse ilegal de arma de fogo, informou o Comando Territorial de Santarém em comunicado. A detenção ocorreu durante uma acção de patrulhamento orientada para a prevenção e combate à criminalidade, quando os militares do Posto Territorial de Almeirim abordaram uma viatura “cujos ocupantes demonstraram um comportamento suspeito”, lê-se no comunicado.

Na sequência da abordagem, foram realizadas revistas de segurança aos indivíduos e uma busca sumária à viatura, “tendo sido possível apurar que um dos indivíduos se encontrava na posse de uma arma de fogo sem registo ou qualquer tipo de documentação”. A operação resultou na apreensão da arma e de três munições, bem como na constituição de arguido do suspeito, com comunicação dos factos ao Tribunal Judicial de Almeirim.