 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-30
Jovens detidos em Coruche por roubo em residência

Jovens detidos em Coruche por roubo em residência

Um roubo numa habitação em Coruche acabou por levar dois jovens à justiça. Após várias diligências de investigação, a GNR deteve, no dia 22 de Outubro, dois suspeitos, com 20 e 23 anos, ligados ao crime. Os militares conseguiram identificar os autores e deram cumprimento a dois mandados de detenção emitidos pelo tribunal. Depois de ouvidos em primeiro interrogatório no Tribunal de Coruche, o juiz de instrução determinou prisão preventiva para o suspeito mais velho e apresentações bissemanais no posto policial da área de residência para o mais novo.

