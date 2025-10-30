Laboratório de restauro de VFX vai custar um milhão e meio de euros

À segunda foi de vez e uma empresa respondeu afirmativamente ao concurso público lançado pela Câmara de Vila Franca de Xira para reabilitar o antigo edifício da assembleia municipal, situado na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, dotando-o de condições para os trabalhos de conservação e restauro do espólio dos museus municipais, que hoje acontece na Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria.

Depois de um primeiro concurso público lançado em Maio, que ficou deserto por nenhuma empresa achar vantajoso o preço fixado para a empreitada de construção do laboratório de conservação e restauro e de reservas museológicas, ao lado do Museu do Neo-Realismo, o município deliberou agora adjudicar os trabalhos por 1 milhão e 499 mil euros, mais 250 mil euros que no primeiro concurso. A obra tem um prazo de execução previsto a rondar os 480 dias.

A intervenção, recorde-se, permitirá melhorar significativamente as condições de trabalho dos técnicos municipais e valorizar a actividade museológica. Além disso, o projecto também vai permitir aumentar o espaço de reservas do Museu do Neo-Realismo, que se encontra adjacente ao edifício a ser reabilitado. A ligação entre os dois imóveis será feita pela fachada posterior.

O novo edifício, recorde-se, vai ser estruturado em três pisos: no rés-do-chão uma entrada dos funcionários pelo número 80, um núcleo de escadas de comunicação com os pisos superiores e uma bancada de trabalho. Nesse piso estarão localizadas a Sala de Reserva Museológica e a Sala de Quarentena e Manutenção de Produtos Químicos. No primeiro piso ficará o laboratório de Conservação e Restauro de Objectos de Grandes Dimensões, a chamada área húmida e de lavagem, área administrativa e de pesquisa, além de uma secção destinada a registos fotográficos e documentação. Por fim, o segundo piso contará com o laboratório de conservação e restauro de documentos, uma sala de armazenamento de produtos, sala de higienização de documentos e inventário, uma pequena copa e uma instalação sanitária.