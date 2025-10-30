uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-30
Misericórdia de Santarém distingue ...

Misericórdia de Santarém distingue alunos

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém atribuiu os prémios escolares Dr. António Pena Monteiro, que visam incentivar os filhos dos trabalhadores da instituição no âmbito dos seus estudos como forma de progresso e de realização humanos. As várias categorias do prémio são patrocinadas pela empresa municipal Águas de Santarém e contemplaram este ano os seguintes alunos: Beatriz de Sá Santos (ensino secundário); Cristiana Sofia Pacheco Ribeiro e João Pedro Andrade Mota (licenciaturas) e Daniela Alexandra Mendes Duarte (mestrados). A cerimónia de entrega dos prémios, criados no actual mandato do provedor da Misericórdia de Santarém, José Miguel Noras, decorreu no dia 22 de Outubro, na Capela Dourada, em Santarém.

