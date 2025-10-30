uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-10-30
Morreu Rui Souto Barreiros, antigo forcado e cabo do grupo do Ribatejo
Rui Souto Barreiros - foto DR

Foi sepultado no dia 27 de Outubro, Rui Souto Barreiros, uma velha glória dos forcados que pegou nos amadores de Santarém, mais tarde nos amadores do Ribatejo, onde foi cabo durante cerca de vinte anos. Rui Souto Barreiros tinha 82 anos e era natural da Golegã. A sua morte ocorreu no dia 26. No dia 27 de Outubro, pelas 12h00, celebrou-se a missa de corpo presente na Igreja Matriz da Golegã, seguindo-se o funeral para o cemitério local.

