Operação policial em Tomar e Entroncamento resulta em diversas detenções

O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão Policial de Tomar, desenvolveu uma operação policial nas cidades de Tomar e do Entroncamento na noite de 18 de Outubro. A operação, que envolveu meios humanos e materiais das diversas valências policiais, nomeadamente trânsito, investigação criminal, controlo de estrangeiros e fronteiras, armas e explosivos e esquadras de competência territorial, resultou em diversas detenções.
Foi detido um homem pelo crime de ameaça e coacção com arma branca. O indivíduo, ao ser abordado, ameaçou os polícias com uma arma branca, empunhando-a na sua direcção, enquanto atiçava o cão que trazia consigo. A rápida intervenção das equipas policiais permitiu neutralizar a ameaça, proceder à detenção do suspeito e garantir a segurança de todos os intervenientes. O indivíduo foi conduzido às salas de detenção da PSP, tendo sido submetido a interrogatório judicial, no âmbito do processo-crime instaurado.
Nota ainda para sete detenções por condução em estado de embriaguez, cinco contraordenações por condução sob o efeito do álcool, duas por falta de inspecção periódica obrigatória e uma por falta de apresentação de documentos. A operação teve como objectivos o reforço da visibilidade policial, a prevenção e combate à criminalidade e a fiscalização de comportamentos de risco na condução, integrando-se na estratégia nacional de segurança da PSP e na promoção do sentimento de segurança das comunidades locais.

