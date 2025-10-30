Ourém promoveu uma semana para a Igualdade e Não Discriminação

O Auditório da StartUp de Ourém recebeu o início da Semana para a Igualdade e Não Discriminação, uma iniciativa integrada no Plano Municipal para a Igualdade, com o propósito de promover uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária. A sessão de abertura contou com a intervenção de Maria José Moura, Interlocutora da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, que abordou diversos temas ligados à igualdade, salientando que esta não afecta apenas as mulheres, mas também os homens. Seguiu-se a intervenção de Micaela Durão, vereadora da Câmara Municipal de Ourém, que parabenizou todos os que actuam nesta área, destacando a sua importância e a implementação de várias medidas.

O primeiro painel do dia, intitulado “Promover a Igualdade de Género na Comunidade: Capacitar para a Transformação Social”, foi dinamizado por Ana Paixão, representante da Associação Questão de Igualdade – Rede Autarquias para a Igualdade, e procurou sensibilizar os presentes para o papel activo de cada pessoa (crianças, jovens e adultos) na construção de uma sociedade mais equitativa. Seguiu-se o debate “O Contexto Atual da Implementação de Medidas para a Igualdade”, moderado por Fátima Lopes, Conselheira Local para a Igualdade, que contou com a participação de Maria José Moura e Ana Paixão. Durante a sessão foram partilhadas experiências, boas práticas e desafios na implementação de medidas de igualdade.

Da parte da tarde, decorreu uma formação destinada a docentes e técnicos especializados, intitulada “Igualdade de Género e Não Discriminação em Contexto Escolar”, também conduzida por Ana Paixão, que permitiu a discussão e partilha de ideias em torno do conceito de igualdade. A Semana para a Igualdade e Não Discriminação contou também com acções dirigidas à comunidade e aos trabalhadores do município de Ourém.