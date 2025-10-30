Pavilhão do Porto Alto reabriu, mas balneários continuam interditos por precaução

O pavilhão gimnodesportivo da Escola EB 2,3 do Porto Alto já retomou a sua utilização, depois de ter sido encerrado por precaução no final de Setembro devido à detecção de vestígios de legionella. No entanto, os balneários permanecem interditos.

O pavilhão gimnodesportivo da Escola EB 2,3 do Porto Alto, encerrado no final de Setembro após a detecção de vestígios de legionella, já se encontra novamente em funcionamento, mas com restrições. De acordo com o vereador da Câmara de Benavente, Hélio Justino, a nave principal foi reaberta há cerca de três semanas, enquanto os balneários continuam fechados “por uma questão de precaução”.

“É uma situação que tem sido acompanhada pela delegada de saúde. Não se tratou de nada grave, mas nestes casos há que ter precaução. Os tratamentos de desinfecção foram feitos e o espaço principal já está a ser utilizado, mas os balneários e tudo o que tenha a ver com água ainda não foi retomado”, explicou o autarca em declarações a O MIRANTE.

Segundo Hélio Justino, as autoridades de saúde, com o acompanhamento dos serviços municipais, estão a seguir o protocolo estabelecido para estas situações antes da retoma integral da normalidade. “Fizemos os tratamentos de desinfecção necessários e estamos a cumprir o protocolo de segurança, que obriga a, tendo em conta o período de incubação da bactéria, dois períodos consecutivos de 10 a 15 dias, após análises, antes da reabertura total”, explicou o autarca.

O vereador referiu ainda que “à partida o problema estará eliminado”, embora os laboratórios não tenham indicado uma data concreta para a conclusão do processo. “O problema foi detectado num espaço localizado, mas por precaução bloqueámos tudo até estar resolvido. Na escola não há qualquer problema”, assegurou.

O encerramento do pavilhão ocorreu a 29 de Setembro, após análises de rotina terem revelado a presença de vestígios da bactéria legionella em valores considerados baixos. Nessa altura, a autarquia determinou a limpeza e desinfecção integral dos balneários e a suspensão temporária da utilização do espaço. A autoridade de saúde pública considerou a decisão “positiva” e recomendou a manutenção das medidas de prevenção.

Durante o período de encerramento, as aulas de Educação Física passaram a realizar-se no exterior ou em sala de aula. Aguardam-se os resultados das novas análises para confirmar o desaparecimento total da bactéria e autorizar o uso integral das instalações desportivas.