Reabilitação dos lavadouros de Alhandra vão ter o apoio de mecenas

Foi assinado um protocolo de mecenato entre a Sociedade Euterpe Alhandrense (SEA) e a Sintek Industrial, visando a concessão de apoio financeiro para a reabilitação dos antigos lavadouros de Alhandra. O espaço foi cedido pela Câmara de Vila Franca de Xira à SEA em Agosto para a promoção, prossecução e dinamização de actividades educativas e culturais, incluindo aulas e realização de actividades do Conservatório Regional Silva Marques. O espaço está degradado há anos, como O MIRANTE tem noticiado, e há muito que a sua requalificação é exigida, incluindo no tempo em que funcionava como balneário dos trabalhadores da junta de freguesia. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, já tinha referido que a câmara estava a procurar mecenas que se possam envolver no projecto. A contribuição da Sintek Industrial, refere o município em comunicado, reforça o compromisso da empresa com a responsabilidade social corporativa, apoiando o poder transformador das artes, cultura e educação. O protocolo de cedência gratuita, em regime de comodato, dos antigos lavadouros de Alhandra, situados na Avenida dos Esteiros, nº1, em Alhandra, vigora por cinco anos.