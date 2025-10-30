Sete detidos por condução em estado de embriaguez

A Divisão Policial de Tomar da PSP desenvolveu uma operação em Tomar e Ourém, na noite de 24 de Outubro, que visou o reforço da presença policial no terreno, a prevenção e combate à criminalidade, a fiscalização de comportamentos de risco na condução e a verificação do cumprimento das normas legais em vigor. Foram identificados dois homens por consumo de estupefacientes e um cidadão estrangeiro foi notificado para abandono voluntário do país. No âmbito da fiscalização rodoviária foram efectuadas 7 detenções por condução em estado de embriaguez; 4 contra-ordenações por condução sob o efeito do álcool; 2 por falta de inspecção periódica obrigatória; 2 por falta de seguro de responsabilidade civil automóvel; e uma por desobediência ao sinal de paragem de agente de autoridade.