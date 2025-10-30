uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-30
Sociedade UCC Chamusca/Golegã promove sessão ...

UCC Chamusca/Golegã promove sessão “Movimentos que Cuidam” no âmbito do projecto (Entre) Cuidados

Iniciativa tem como objectivo promover o bem-estar físico e emocional dos cuidadores informais.

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Chamusca/Golegã, da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), vai realizar no dia 30 de Outubro, entre as 14h00 e as 16h00, no Centro de Saúde da Chamusca, a sessão “Movimentos que Cuidam”, integrada no projecto (Entre) Cuidados.
Esta iniciativa tem como objectivo promover o bem-estar físico e emocional dos cuidadores informais, através da prática de exercícios simples, seguros e facilmente replicáveis em casa, que contribuam para melhorar a mobilidade, a postura e o relaxamento. O projecto (Entre) Cuidados foi criado com a missão de valorizar e apoiar quem cuida, oferecendo momentos de partilha, autocuidado e aprendizagem, essenciais para a promoção da saúde e qualidade de vida destes cuidadores.
Sob o mote “Eu também mereço cuidado!”, a UCC Chamusca/Golegã reforça, através desta sessão, a importância de cuidar de quem cuida, reconhecendo o papel fundamental dos cuidadores.

