VFX assinala mês da luta contra o cancro da mama 

Durante o mês de Outubro, a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), em representação da Coligação Europeia Contra o Cancro da Mama e através do movimento “Vencer e Viver”, promoveu no concelho de Vila Franca de Xira a iniciativa Outubro Rosa, que tem como principal objectivo consciencializar a população para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da mama.
A LPCC desafiou a comunidade a juntar-se ao movimento Outubro Rosa, desenvolvendo iniciativas solidárias e de sensibilização ao longo do mês, com especial destaque para três datas: 13 de Outubro, Dia Mundial do Cancro da Mama Metastático; 15 de Outubro, Dia da Saúde da Mama; e 30 de Outubro, Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.
Segundo os dados mais recentes, o cancro da mama é o mais frequente em Portugal e no mundo, sendo considerado um dos mais relevantes problemas de saúde pública. Contudo, quando diagnosticado e tratado precocemente, apresenta uma taxa de cura superior a 90%, o que reforça a importância da prevenção, do rastreio e da informação como ferramentas fundamentais para aumentar a sobrevivência e garantir uma melhor qualidade de vida às mulheres.

