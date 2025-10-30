VFX atribui 25 bolsas a estudantes do ensino superior

A Câmara de Vila Franca de Xira abriu, entre 1 e 31 de Outubro, o período de candidaturas para a atribuição de 25 bolsas de estudo destinadas a estudantes do ensino superior residentes no concelho. O programa, lançado em 2021, visa apoiar jovens com idade igual ou inferior a 30 anos e cuja situação socioeconómica seja menos favorável à prossecução dos estudos. A iniciativa reflecte o compromisso do município com a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior.

Além de apoiar estudantes que iniciam cursos superiores, a medida também contempla aqueles que regressam à educação após abandono dos estudos, contribuindo para a redução do abandono escolar e incentivando o aumento dos níveis de participação e de habilitações académicas na população jovem do concelho.