Edição de 2025.12.04 Cultura e Lazer

Benavente celebra a magia do Natal no Parque 25 de Abril

O Parque 25 de Abril transforma-se num cenário festivo onde a imaginação ganha forma e o espírito natalício se vive ao detalhe, entre carrosséis, luzes e dezenas de expositores.

O Mercado de Natal do Município de Benavente abriu portas na sexta-feira, 28 de Novembro, e é apontado como o maior evento natalício alguma vez realizado no concelho. Durante onze dias, o Parque 25 de Abril transforma-se numa aldeia de fantasia, com a presença do Pai Natal e dos seus duendes, um carrossel mágico, o Comboio dos Sonhos, o Palco Encantado, o Polar Express e dezenas de expositores dedicados ao artesanato, sabores da época e propostas temáticas.
A autarquia destaca o ambiente de união que pretende ver reforçado nesta quadra, sublinhando que o Mercado de Natal é um convite a viver a época “com os valores familiares ainda mais presentes”, num espaço pensado para todas as idades e para proporcionar momentos de partilha, convívio e descoberta. A iniciativa prolonga-se até 8 de Dezembro, com actividades distribuídas ao longo de todo o recinto e um programa que pretende envolver residentes e visitantes num ambiente de festa contínua.

